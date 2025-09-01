Україна у серпні збільшила експорт агропродукції

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це пише Agrotimes.ua.

В Україні збільшуються обсяги вже зібраного врожаю, а отже, активізується й експорт, говориться у повідомленні.

"У структурі експорту спостерігається зростання відвантажень зернових (за рахунок пшениці) та олійних (за рахунок ріпаку) культур. Відвантаження продуктів переробки олійних культур навпаки зменшуються через скорочення обсягів переробки наприкінці сезону", – повідомляє сайт.

Структура експорту продукції в серпні 2025 року виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,5 млн т (пшениця – 77%, ячмінь – 13%, кукурудза – 10%). Зростання до показника попереднього місяця: +52%;

олійні культури – 682,4 тис. т (ріпак – 71%, соя – 28%). Зростання: +30%;

рослинні олії – 211,2 тис. т (соняшникова олія – 71%, соєва – 17% та ріпакова – 12%). Падіння: -59%;

макухи після вилучення рослинних олій – 280,4 тис. т (соняшникова – 60%, соєва – 40%). Падіння: -35%;

інші види агропромислової продукції – 322,4 тис т. Падіння: -2%

Читайте також:

Жнива під тиском війни і погоди: як посуха вплинула на врожайність на півдні

Нагадаємо:

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року, зазначено у публікації. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.

Станом на 29 серпня в Україні вже зібрано 28 370,6 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових на 6 887,6 тис. га – 61% площ, засіяних цими культурами, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що кількість вагонів із зерном в напрямку портів Великої Одеси збільшилась.

У січні – липні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Раніше повідомлялося, шр експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд дол. США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період.

Також повідомлялося, що станом на 30 липня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 1,297 млн тонн зернових і зернобобових культур. А 31 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 3,44 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що у новому сезоні було експортовано перший мільйон тонн пшениці, з яких 333 тис. тонн – у серпні.