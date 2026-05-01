Росіяни вдарили КАБами по агропідприємству на Запоріжжі: які наслідки

Російські збройні сили керованими авіабомбами вдарили по території сільгосппідприємства на Запоріжжі: пошкоджена сільгосптехніка, є поранений.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федоров.

"Росіяни б'ють по тих, хто вирощує хліб - поранена людина, пошкоджена сільгосптехніка", – написав він у Телеграм.

"Ворог ударив керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства у Запорізькому районі", – розповів він.

У результаті російського удару пошкоджена техніка для обробки полів. За даними голови ОВА, поранень дістав 33-річний чоловік, йому надали необхідну допомогу.

Влітку минулого року Федоров зазначив, що лише за перше півріччя внаслідок збройної агресії Росії у області постраждало 27 агропідприємств.

Тоді голова ОВА повідомив, що зруйновано або пошкоджено понад 55 будівель та понад 155 одиниць сільгосптехніки, згоріло майже 700 га посівів.

У ніч на 28 квітня російські загарбники атакували ударними дронами село в Семенівській громаді Чернігівської області, ціллю атаки стали агропідприємства.

Раніше у Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області звернули увагу, що хоча на Херсонщині пріоритетними залишаються пшениця, ріпак, соняшник, горох та ячмінь, але дедалі більше аграріїв переходять на вирощування овочів, які менш вразливі до пожеж.