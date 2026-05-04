Частину пов’язаних з ексміністром Сольським активів забирають кредитори – ЗМІ

Після скандалу із "зерновими оборудками" ексміністра агрополітики Миколи Сольського низка зернотрейдерів ("Луї Дрейфус", "Украгропротект" з LNZ Group та інші) ініціювали процедуру банкрутства компаній "Південно-Київського агрохолдингу".

Про це йдеться у публікації фахового видання Latifundist.com.

"З моменту скандалу з елеватором "Волиця-Агро" минув місяць. За цей час ексміністра агрополітики Миколу Сольського, якого пов'язують зі справою про махінації із зерном на "Волиці", взяли під варту. Частину пов'язаних із ним аграрних активів арештували, іншу — кредитори забирають за борги", – говориться у публікації.

За даними видання, від афери на "Волиці" (входить до "Південно-Київського агрохолдингу") постраждали десятки компаній, серед яких ADM, Louis Dreyfus, Kernel, LNZ Group, МХП, Cargill, "Епіцентр" та інші.

Суд ухвалив рішення взяти під варту Сольського з можливістю внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Разом з ним отримали підозри директор та технічний керівник "Волиці-Агро".

Слідство стверджує, що "власник "Волиця-Агро" Олексій Оленченко, технічний директор компанії та ексміністр агрополітики діяли за попередньою змовою, знаючи, що необхідного обсягу зерна у розпорядженні немає".

Слідство встановило, що "Волиця-Агро" намагалася продати 7 тис. т кукурудзи, якої фактично не існувало. Для цього були оформлені підроблені складські документи, що створювало видимість наявності зерна на елеваторі, який насправді був порожній.

Але масштаб афери більший: трейдери оцінювали обсяг зниклого зерна на елеваторі у понад сто тисяч тонн. За даними Latifundist.com, найбільший обсяг втрат припав на ADM — близько 50 тис. т зерна.

"У розпал скандалу і трейдери, і слідство однаково описували схему: складські документи на елеваторі виписувались на обсяги зерна, які фактично вже були продані іншим покупцям або і взагалі були відсутні. З трейдерів збирались передоплати, а коли надійшов час розраховуватися чи постачати зерно, Сольський заявив, що ні першого, ні другого нема, і що він буде "подавати на банкрутство", – говориться у публікації.

"Таку версію його слів майже дослівно нам описали як мінімум 5 трейдерів. Всі в один голос заявили, що угоди з ними укладав Микола Сольський, який представлявся фактичним власником активу", – пише видання.

Частина до цього мали з ним історію співпраці та закуповували зерно на "Волиці". Певні застереження мали, адже він юридично ніде не фігурував, але його репутація мала вирішальний вплив, говориться у публікації.

Безпосередньо арешт Сольського стосувався епізоду із шахрайством зерна "Епіцентр Агро". Але скандал потягнув за собою низку судових позовів. 24 березня "В Агро" (Arista) подала позов про банкрутство "Волиці", за три дні ініціював цю процедуру вже "Украгропротект" (частина групи LNZ Group).

"Не у всіх позовах фігурували суми збитків, але були і такі. Зокрема, "Луї Дрейфус" подав позов на 54 млн грн, що еквівалентно біля 7 тис. т тонн кукурудзи, основної культури, з якою працював LDC на "Волиці", – пише Latifundist.com.

За даними видання, українська дочка міжнародного трейдера купувала на елеваторі продукцію і в піковий момент тримала 38 тис. тонн. Водночас з початку року почала інтенсивно вивозити продукцію. На момент скандалу компанія мала на елеваторі в районі 10 тис. т.

7 квітня прокуратура Хмельницької області звернулась до суду щодо арешту корпоративних прав низки підприємств на Київщині.

Як пише Latifundist.com, з 2019 року на за вказівкою Сольського почали оформлювати низку компаній, які увійшли до "Південно-Київського агрохолдингу", але офомлювали їх не на самого Сольського.

У березні 2026 року, вже після початку розслідування, за вказівкою Сольського право власності на низку товариств було переоформлено на інших осіб.

Суд прийняв рішення накласти арешт на корпоративні права підприємств, що входять до "Південно-Київського агрохолдингу".

Але до цього землі фактично вже почав обробляти "Кернел", який працював з "Волицею". Наприкінці минулого року компанія профінансувала посівну кампанію групи на $14,5 млн. Після збору врожаю частину продукції відвантажили на "Кернел", частина залишалася на зберіганні на елеваторі "Волиця Агро". Потім з'ясувалося, що зерна фактично вже немає.

Після відмови агропідприємств групи проводити посівну цього року уклали угоду про набуття прав оренди на частину їхнього земельного банку в Київській області. За даними видання, мова йде про 6 тис. га на Київщині.

Загалом же, в Open Agribusiness з групи Оленченка-Сольського входило біля 25 тис. га землі — 6 тис. га на Київщині, біля 12-13 тис. га на Рівненщині і біля 7 тис. га на Кіровоградщині.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Після скандалу із фіктивним продажем зерна, у яких правоохоронці підозрюють ексміністра агропромисловості, більшість великих зернотрейдерів призупинили нові закупівлі зерна зі сторонніх елеваторів.

Раніше НАБУ і САП скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським: 13 учасників групи звинувачують у заволодінні 2,5 тис. га державних земель у Сумській області вартістю понад 280 млн грн та намаганні заволодіти ще близько 3,2 тис. га.

До того 26 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав для Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн, Сольського звільнили з-під варти.

Згодом 9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.