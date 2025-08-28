Наслідки посухи: аграрний комітет назвав суму збитків аграріїв

Площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га.

Про це у інтерв’ю AgroPolit.com повідомив заступник голови аграрного комітету, народний депутат Степан Чернявський.

"Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей. За оперативними даними ОВА (станом на 24 липня 2025 року), площа втрачених посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Орієнтовний обсяг допомоги за втрачений урожай у перерахунку на 1 га складає 4700 грн", – зазначив він.

Цього року аграрії потребують компенсації за втрату врожаю від посухи у 1,8 млрд грн, повідомив він. Наразі визначаються механізми та джерела фінансування для покриття аграріям збитків, завданих посухою.

Нагадаємо:

У цьому сезоні Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.

Раніше повідомлялося, що посуха призвела до розмноження у південних регіонах сарани. Так, повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Згодом повідомлялося, що спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить., кажуть у Держпродспоживслужбі.