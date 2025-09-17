Низький врожай в Україні та Європі підняв ціни на соняшникову олію

Ціни на українську та європейську соняшникову олію зросли на тлі очікувань низьких врожаїв в Україні та обмеженого виробництва по всьому континенту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціни зросли через прогнози низьких врожаїв та обмеженого виробництва по всьому континенту після спекотного, посушливого літа, яке завадило розвитку культур, говориться у повідомленні.

Очікується, що в Україні врожайність соняшнику буде нижчою за середній показник за п’ять років значною мірою через посуху на півдні, де відбувається основне вирощування соняшнику.

Про це йдеться у звіті підрозділу моніторингу сільськогосподарських ресурсів Європейського Союзу.

У інших країнах Європи також чекають на меньший врожай. А за даними аналітичної компанії Strategie Grains, Європа може отримати найгірший урожай соняшнику за десятиліття, обсяг якого оцінюється в 8,3 млн т.

Зокрема, найбільший виробник Франція очікує падіння виробництва на 15% нижче п’ятирічного середнього показника, згідно з даними Міністерства сільського господарства Франції.

Вартість соняшникової олії у французьких портах торгується біля найвищих рівнів із листопада 2022 року, тоді як українські ціни близькі до п’ятимісячного максимуму, показують дані Commodity3.

Це збільшення відображає зростаючі побоювання щодо виробництва у 2025–26 роках, при тому що Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику, за даними Міністерства сільського господарства США.

"В Україні, найбільшому експортеру соняшникової олії, збір врожаю просувається повільно, але "під час збору врожаю на півночі та заході врожаї покращуються", – пише Bloomberg, посилаючись на UkrAgroConsult.

Консалтингова компанія прогнозує, що загальний обсяг виробництва соняшнику виросте більш ніж на 8% у порівнянні з минулим сезоном, завдяки більшим площам посіву.

"Збір врожаю активно триває в Європі. Ранні врожаї та вміст олії залишаються низькими, сказав Брак з Strategie Grains, хоча він додав, що можуть бути "сюрпризи від пізніх культур", – говориться у публікації Bloomberg.

Нагадаємо:

Раніше аналітики зазначали, що унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Також повідомлялося, що збитки аграріїв Херсонщини вже дотягують до мільярда гривень. Фермери продовжують збирати документи для визнання ситуації надзвичайною на державному рівн, для ухвалення такого рішення загальна сума втрат має перевищити 1,2 млрд грн.

А площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.