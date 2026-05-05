Економіка України показала скорочення за квартал вперше за 3 роки – Держстат

Економіка України скоротилася вперше за три роки

ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,5% у річному вимірі після зростання на 2,8% у четвертому кварталі 2025 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У першому кварталі 2025 року економіка зросла на 0,8%.

"За оперативною оцінкою, реальний ВВП у І кварталі 2026 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з І кварталом 2025 року – на 0,5%", – пишуть у відомстві.

Дані Держстату

Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

Це перше падіння ВВП із першого кварталу 2023 року, коли економіка України впала на понад 10%.

В інфляційному звіті за січень 2026 року Нацбанк прогнозував, що за рік ВВП зросте на 1,8%.

За оцінками Міністерства економіки, у січні та лютому 2026 року ВВП України скоротився на 1,2%. Це дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, коли економіка додала 1,8%.

Тоді причинами були посилення російських атак, нетипово холодна погода та енергетичні обмеження, через які частина підприємств була змушена призупиняти роботу.

Найбільше від поганого старту року постраждали постачання електроенергії, добувна промисловість, металургія та транспорт.