Агропроизводство за 8 месяцев увеличили только три региона Украины: какие именно

Только три области Украины по итогам января - августа увеличили сельхозпроизводство - Львовская, Ивано-Франковская и Черниговская.

Об этом пишет Agroportal.ua.

Объем производства агропродукции в Украине в январе - августе 2025 года, по данным Государственной службы статистики, снизился на 8,4% по сравнению с показателем прошлого года. Так, производство отрасли растениеводства уменьшилось на 9,7%, животноводства - на 4,9%.

Агропредприятия сократили производство на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хозяйства населения - на 6,3%, говорится в публикации.

Наибольшее сокращение сельхозпроизводства наблюдается в Донецкой области (-46,4%), Херсонской (-27,8%) и Днепропетровской (-21,5%).

Между тем, три области по итогам 8 месяцев все же увеличили сельхозпроизводство. Это Львовская область (+2%), Ивано-Франковская область (+0,6%) и Черниговская область (+0,5%).

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине темпы прироста реального ВВП ускорились до 8% к предыдущему году в августе. По данным Института экономических исследований и политических консультаций, ускорение экономического роста связано с динамикой развития сельского хозяйства, в частности более поздним сбором урожая.

Цены на украинское и европейское подсолнечное масло выросли на фоне ожиданий низких урожаев в Украине и ограниченного производства по всему континенту. Ожидается, что в Украине урожайность подсолнечника будет ниже среднего показателя за пять лет в значительной степени из-за засухи на юге, где происходит основное выращивание подсолнечника.

Ранее аналитики отмечали, что вследствие летней засухи урожайность поздних культур в Украине существенно уступает прошлогодним результатам.

В августе 2025 года Украина экспортировала 4,0 млн т продукции АПК, что на 15,6% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Также сообщалось, что убытки аграриев Херсонщины уже дотягивают до миллиарда гривен. Фермеры продолжают собирать документы для признания ситуации чрезвычайной на государственном уровне, для принятия такого решения общая сумма потерь должна превысить 1,2 млрд грн.

А площадь утраченных от засухи посевов (засеянных и засаженных под урожай) составляет 386 030,76 га. Больше всего от засухи пострадали аграрии Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Николаевщина потеряла почти весь урожай кукурузы и половину подсолнечника из-за засухи.