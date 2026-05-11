В Україні ціни на будівельні роботи зросли на понад 16% у березні

В Україні ціни на будівельні роботи зросли на понад 16%

В Україні ціни на будівельно-монтажні роботи у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем-2025.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у березні-2026 до березня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 15,3% (на 9,2% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому – на 17,3% (9,7%), інженерному – на 16,1% (9,3%).

Порівняно з попереднім, IV кварталом 2025 року, у січні-березні 2026 року ціни на будівельно-монтажні роботи виросли на 6,1%.

Держстат також порівняв поточні показники цін з середньорічним показником 2021 року. Так, у першому кварталі 2026 року житловому секторі ціни виросли на 83,6%, у нежитловому – на 84,1%, в інженерному – 78,6%.

Нагадаємо:

У 2025 році ціни на будівельно-монтажні роботи виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком.