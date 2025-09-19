В Україні реальний ВВП прискорився до 8% у серпні: допомогло сільське господарство – ІЕД
В Україні темпи приросту реального ВВП прискорились до 8% до попереднього року в серпні.
Про це йдеться в повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).
Зазначається, що прискорення економічного зростання пов’язане з динамікою розвитку сільського господарства, зокрема пізнішим збором урожаю. Якщо у липні ВВП скоротився на 0,5% через падіння валової доданої вартості в агросекторі на 26%, то зростання сільського господарства у серпні на 37% підняло місячні темпи ВВП до 8%.
За оцінками ІЕД, у серпні збір пшениці був у 3,5 раза більшим за показник серпня 2024 року, а ячменю зібрали удвічі більше.
Є й інші позитивні сигнали:
- Переробна промисловість збільшила додану вартість на 6% завдяки стабільному попиту, відновленню харчової галузі та державним закупівлям оборонної продукції.
- Торгівля зберегла темпи зростання на рівні 3% завдяки своєчасним зарплатам і соцвиплатам, а також підвищенню заробітної плати на тлі браку робочої сили.
- Виробництво електроенергії зросло на 10% з низької бази минулого року, коли відбувалися масові відключення споживачів.
Водночас окремі галузі продовжують стагнувати:
- Добувна промисловість скоротила додану вартість на 7% через втрату вугільних шахт, хоча частково це компенсувало зростання видобутку будівельних матеріалів.
- Транспорт зменшив додану вартість майже на 10% через зупинку транзиту газу, тимчасове припинення транзиту нафти та скорочення перевезень залізницею.
Нагадаємо:
Національний банк прогнозує суттєвий дефіцит бюджету у 2025 році (22% ВВП) та його повільне зниження у 2026 році (до 19% ВВП), ураховуючи значні потреби на оборону.