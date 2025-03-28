Корабельні Штати Америки: як Трамп готується до "портової війни" з Китаєм

США прагнуть стримати суднобудування КНР шляхом мільйонних портових зборів. Бізнес боїться, що методи Трампа вдарять по світовій торгівлі. Що відбувається?

Геополітичне протистояння США та Китаю і стримування економічного розвитку КНР було одним із ключових елементів передвиборчої кампанії Трампа-кандидата і швидко стало однією з головних політичних цілей Трампа-президента.

Одним із секторів, де Пекін домінує, а Вашингтон відстає, є суднобудування. Однак пропозиція протидіяти КНР у морській торгівлі не є ідеєю 47-го президента США, її висунули п’ять найбільших американських профспілок за адміністрації Байдена.

Торговельне представництво США (USTR) перед поверненням Трампа до Білого дому завершило розслідування щодо впливу Китаю на суднобудівельний ринок.

Відомство визнало, що Пекін протягом десятиліть застосовував "недобросовісні торговельні практики", перетворившись з периферійного гравця на "світового домінанта". Китай будує понад половину вантажних суден у світі, США – 0,01%.

Що з цим робити, має вирішити теперішня американська адміністрація. Новий торговий представник США Джеймісон Грір одразу після вступу на посаду запропонував радикальний захід: ввести за кожну стоянку в порту Сполучених Штатів збір 1,5-3,5 млн дол. для будь-якого корабля китайського виробництва.

Грір переконаний: це потрібно для боротьби з масштабними субсидіями, якими користуються суднобудівні компанії КНР, що шкодить США. Проте учасники ринку побоюються, що ці збори нашкодять світовій торгівлі сильніше, ніж мита Трампа.

Домінація Китаю і відставання США

За останні 30 років Китай перетворився на справжнього гіганта світового суднобудування. У 2023 році його частка в загальному тоннажі суден, що випускаються, перевищила 50%, хоча у 1999 році становила лише 5%.

Витративши на розвиток галузі сотні мільярдів доларів, Пекін обігнав колишнього лідера Південну Корею чи не в усіх секторах суднобудування. За даними Veson Nautical, у 2024 році контейнеровози виробництва КНР займали 81% ринку, а балкери (перевозять насипні вантажі) – 75%.

За 30 років Китай перетворився з периферійного гравця на світового лідера суднобудування Фото Getty Images

"Протягом трьох десятиліть Китай націлювався на домінування в морському, логістичному і суднобудівному секторах, використовуючи антиконкурентні методи, зокрема, штучне заниження цін. Значною мірою Пекін досягнув своїх цілей, серйозно зашкодивши компаніям та економіці США", – визнали в USTR.

Домінація китайського суднобудування особливо посилилася в останні пʼять років. Цьому сприяли програми кредитування та субсидій, а також нижчі ціни порівняно з конкурентами з Південної Кореї. Якщо вантажне судно китайського виробництва коштує 300 млн дол., то таке ж американське – у два-чотири рази більше.

Перевага в морському, логістичному і суднобудівному секторах перетворила КНР на "військову державу світового класу", що створює ризики для безпеки США. Китай має найбільший у світі військово-морський флот, попередили в USTR.

Cудна китайського виробництва у кілька разів дешевші за американські Фото Bloomberg

Суднобудівні потужності Китаю у понад 200 разів перевищують американські. Це дозволило КНР у 2023 році поставити 689 комерційних суден і ввести в експлуатацію 30 кораблів для свого флоту. Суднобудівні верфі Штатів того ж року збудували девʼять кораблів для ВМС США і жодного великого комерційного.

Цей сектор у США поступово згасав. Штати змістили свої пріоритети після Другої світової війни і галузь почала стагнувати. Останній серйозний стрибок зростання виробництва в ній фіксували в середині 1970-х років, відтоді частка США на світовому ринку залишалася незначною. Сукупна частка їх головних союзників у галузі – Японії та Південної Кореї – за останні десять років упала з 60% до 45%.

До того ж, компанії КНР володіють морськими терміналами в близько 100 портах за межами Китаю, домінують на морських інформаційних платформах, серед постачальників обладнання та в інших ключових елементах сектору.

Думка про те, що успіх Пекіна підірвав колись успішну суднобудівну промисловість США, помилкова, вважає професор торгівлі та логістики в Університеті Еразма Роттердамського в Нідерландах Альберт Веенстра. "У 1960-х роках суднобудівні потужності перемістилися в Азію, а лише потім – у Китай", – пояснив він.

"Контроль Китаю над комерційним судноплавством і суднобудуванням дає Пекіну вирішальну військову перевагу, дозволяючи китайським ВМС розбудовувати свій флот. Якщо геополітичне протистояння коли-небудь переросте у військовий конфлікт, Китай може використати своє морське домінування, щоб задушити американську економіку і нарощувати свій флот надзвичайними темпами", – попереджають аналітики Hudson Institute Брайан Кларк і Майкл Робертс.

За їх словами, Пентагону наразі бракує базових морських логістичних потужностей для поповнення запасів військових баз.

У США визнають, що контроль Китаю над комерційним судноплавством створює ризики для їх національної безпеки Фото Bloomberg

"Пентагон покладається на суднобудівну базу, яка розвивалася передусім для виробництва найвишуканіших військових кораблів у світі, але яка має мало потужностей для швидкого нарощування виробництва нових класів менших суден. Деіндустріалізація призвела до того, що Пентагону бракує комерційного морського сектору, на який можна було б покластися", – наголошують експерти.

З ними погоджується Веенстра. Він переконаний: США більше не зможуть відновити втрачене у сфері суднобудування, бо для цього потрібна життєздатна сталеливарна промисловість, "яка в Америці також помирає вже 25-30 років".

Що пропонують Трампу

Після повернення до влади Трамп пообіцяв, що його адміністрація "воскресить" суднобудівну промисловість, а він створить "новий офіс суднобудування в Білому домі". На тлі цих заяв Торговельне представництво США запропонувало обкласти митами китайські вантажні судна, що заходять в американські порти.

За кожну стоянку доведеться платити 1-3,5 млн дол. Сума залежатиме від того, наскільки міцно судно пов'язане з Китаєм (побудоване в КНР, керується китайською компанією, чи є в керівної компанії замовлення на китайські судна). За задумом USTR, мита мають обмежити вплив КНР і оживити американське суднобудування.

За підрахунками Bloomberg, 83% контейнеровозів, що заходили в порти США у 2024 році, були б оштрафовані відповідно до запропонованих правил. Під мита також потрапили б половина суден-автомобілевозів і третина танкерів.

Торгпред США Грір вважає запропоновані портові збори виправданими Фото Getty Images

Пропозиція Гріра та сенаторів також передбачає, що протягом десяти років Сполучені Штати збудують 250 суден. Перевізники кажуть, що із задоволенням купили б або найняли б торгові кораблі, побудовані в США, але верфям на це знадобляться десятиліття, а американських моряків і так не вистачає.

Чого боїться ринок

Американські перевізники та аналітики переконані, що запропоновані збори на китайські судна можуть виявитися більш руйнівними для світової торгівлі, ніж митні тарифи Трампа. Представники галузі в листах до USTR наголошують: такі заходи зроблять американські товари надто дорогими у світі, перевантажать порти США і призведуть до зростання світових фрахтових ставок та інфляції.

Логістичних операторів непокоїть, що цими портовими зборами їх ретроспективно покарають за інвестиції, вкладені в судна китайського виробництва. За оцінками судноплавного брокера Clarksons, ці збори можуть принести американській скарбниці 40-52 млрд дол. Однак бізнес, стурбований введенням хаотичних мит та відповіддю Пекіна, застерігає, що шкода від такого кроку буде ще більшою.

"Ідея USTR – ретроспективний багатомільйонний збір за кожен портовий захід – не спрацює. Це лише покарає американських споживачів, бізнес і особливо фермерів, підвищить ціни і скоротить робочі місця", – вважає гендиректор Всесвітньої ради судноплавства Джо Крамек. Він закликав Трампа "подумати двічі".

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"Або нам доведеться переглянути нашу мережу поставок, або ми додамо ці витрати до чека і в кінцевому підсумку платити доведеться споживачеві", – попереджає гендиректор логістичного гіганта MSC Сорен Тофт. Постраждає і данська Maersk, флот якої на 20% складається з китайських суден. Ветеран галузі США Джон Маккоун назвав пропозицію Гріра "торговим апокаліпсисом".

24 березня стартували публічні слухання, організовані USTR для розбору ініціативи про введення мит. Представники галузі підтримують необхідність стримування морської могутності Китаю, але закликають відомство пом’якшити позицію. Утім, навіть якщо збір знизять до 1 млн дол., захід в американський порт коштуватиме судноплавним компаніям удесятеро дорожче, ніж зараз.

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Остаточне рішення буде за Трампом. Якщо USTR реалізує свою пропозицію в нинішньому вигляді, є ризик поступового розколу ринку, на якому до суден, побудованих в Китаї, ставитимуться інакше, ніж до збудованих в інших країнах.

"На ринку танкерів, де кораблі китайського виробництва становлять третину всіх суден, це вже відбувається. Фрахтувальники починають ухилятися від довгострокової оренди танкерів китайського виробництва, оскільки очікують, що в майбутньому суднам доведеться заходити в порти США", – пише Bloomberg.

Судновласники, які прагнуть розширити свій флот, уникаючи при цьому штрафів, теж опиняться у скруті. Верфі в Південній Кореї та Японії майже вичерпали свої потужності, а слот для замовлень нових суден буде доступний лише у 2028 році.

Що далі

Американський безпековий центр CSIS вважає, що Сполучені Штати повинні інвестувати у відновлення своєї суднобудівної промисловості і працювати із союзниками над розширенням потужностей за межами Китаю.

У найближчій перспективі аналітики радять "нашкодити екосистемі подвійного цивільно-військового суднобудування Китаю" шляхом розірвання ділових зв'язків США з китайською державною корпорацією CSSC та її дочірніми компаніями.

Бізнес підтримує плани відбудови галузі, але побоюється, що Трамп захоче швидко відповісти Китаю високими тарифами, не вдаючись у деталі відродження власного суднобудування. "Адміністрація Трампа повинна відновити морську міць Америки за допомогою набору заходів", – написали профспілки в листі до USTR.

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Хоча Трамп ще не затвердив план, компанії вже зупиняють дію угод. У Німеччині "застрягли" 16 тис. тонн труб для проєкту в Луїзіані – більшість суден, здатних перевезти вантаж, побудовані в Китаї і можуть потрапити під збори.

Перевізники починають вивчати альтернативні варіанти, щоб уникати заходу в порти США. Один з варіантів – поставка товарів через Мексику або Канаду, а потім доставка вантажівками або залізницею до кінцевого пункту призначення.

Побоюючись мільйонних штрафів, судна можуть оминати американські порти Фото Bloomberg

Крім того, виникають сумніви в законності пропонованого збору, оскільки міжнародні торговельні угоди зазвичай спрямовані на запобігання введенню дискримінаційних тарифів та зборів. Таким чином, США можуть зіткнутися з новими юридичними проблемами у відносинах із своїми партнерами.

Якщо ідею схвалять у нинішньому варіанті, Веенстра очікує, що це зачепить усіх іноземних судновласників. "У підсумку будуть тільки переможені", – попередив він.