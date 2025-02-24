Американці очікують ще більшого зростання цін на метал у зв'язку з наближенням мит Трампа

Американські виробники стикаються зі зростанням цін на сталь після оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит.

Про це пише Reuters.

Власник заводу в Південній Кароліні Глен Колдер розповів, що за два тижні ціна на сталь для його підприємства зросла на 15%. Водночас завод Брайана Нельсона в Іллінойсі взагалі не може отримати актуальні цінові пропозиції від постачальників.

"Вони чекають на мита", – пояснює Нельсон.

Хоча офіційно 25-відсоткові мита на сталь і алюміній почнуть діяти 12 березня, їхній вплив уже відчувається. Трамп запроваджує ці заходи, щоб підтримати американське виробництво та компенсувати податкові пільги, які він планує.

Але хоча це й вигідно місцевим металургійним заводам, що можуть піднімати ціни, виробники, які використовують сталь для своїх товарів – від холодильників до комбайнів – стикаються зі зростанням витрат.

За даними Fastmarkets, за два тижні рулон сталі на Середньому Заході подорожчав на 12%, до 839 дол за коротку тонну, а з початку президентства Трампа – на 20%. Для порівняння, в Північній Європі цей показник зріс лише на 6%, а в Східному Китаї майже не змінився.

Однак мита торкнуться не лише сталі. Адміністрація Трампа підвищила на 10% мита на китайські товари, що вдарить по виробниках, які закуповують там комплектуючі.

Нагадаємо:

Обіцянка президента Дональда Трампа запровадити мита на імпорт міді та алюмінію в США призведе до зростання витрат для місцевих споживачів через скорочення внутрішнього виробництва та тривалість часу, який знадобиться для відновлення галузі.

Алюміній рекордно подорожчав на Лондонській біржі металів, оскільки трейдери відреагували на нові санкції США і Великобританії, які заборонили поставки російської продукції.