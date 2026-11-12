Глава Wizz Air закликав до загальноєвропейської координації у відповідь на погрози вибухів

Європі потрібен більш узгоджений підхід до безпеки та орган, який очолить боротьбу проти "гібридної війни" після нещодавньої серії погроз вибухів, заявив у четвер генеральний директор угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air.

Про це повідомляє Reuters.

У листопаді погрози вибухів порушили нормальний хід подорожей, роботу редакцій та шкіл по всій Європі, а остання тривога тимчасово зупинила рух поїздів на півночі Франції у четвер вранці.

"Я особисто нещодавно мав зустріч із Європейською комісією, намагаючись вирішити це питання та закликаючи цих людей діяти спільно й знайти шляхи координації", — сказав Йожеф Вараді під час телефонної конференції після оприлюднення фінансових результатів.

"Але це дуже делікатне питання через концепцію суверенної держави, і жодна країна не хоче йти на поступки в цьому питанні", — додав Вараді. Він не повідомив, чи зустрічалися з представниками ЄС також керівники інших авіакомпаній.

Минулого тижня Wizz Air отримала фальшиві повідомлення про замінування щодо 14 рейсів, що виконувалися по всій Європі, і була змушена змінити маршрут двох літаків через погрози, надіслані електронною поштою до аеропортів та авіакомпаній.

В окремому інтерв'ю агентству Reuters Вараді пов'язав ці погрози з тим, що він назвав "гібридною війною", яка охоплює всю Європу.

Нагадаємо:

Прибуток угорської лоукост-авіакомпанії Wizz Air за першу половину 2026 фінансового року скоротився на 67% переважно через стрімке зростання цін на нафту.