Біля Ормуза атакували судно
У середу судно було уражене невідомим снарядом приблизно за 14 морських миль на північний захід від емірату Рас-аль-Хайма в ОАЕ, що спричинило пожежу в його машинному відділенні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Агентство з морських торгівельних операцій Великої Британії.
Весь екіпаж танкера було евакуйовано.
Компанія з морської безпеки Ambrey повідомила, що судно було вражене в кормовій частині під час виходу з Ормузької протоки.
За даними Ambrey, про постраждалих або забруднення навколишнього середовища не повідомлялося.
За останні тижні посилилися напади на судна в Перській затоці та в районі Ормузької протоки. До початку конфлікту США та Ізраїлю з Іраном через цю стратегічну водну артерію проходила майже п'ята частина світових обсягів сирої нафти.
Нагадаємо:
Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що два нафтові супертанкери були виведені з ладу внаслідок потужних вибухів.