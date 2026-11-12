Біля Ормуза атакували судно

У середу судно було уражене невідомим снарядом приблизно за 14 морських миль на північний захід від емірату Рас-аль-Хайма в ОАЕ, що спричинило пожежу в його машинному відділенні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Агентство з морських торгівельних операцій Великої Британії.

Весь екіпаж танкера було евакуйовано.

Компанія з морської безпеки Ambrey повідомила, що судно було вражене в кормовій частині під час виходу з Ормузької протоки.

За даними Ambrey, про постраждалих або забруднення навколишнього середовища не повідомлялося.

За останні тижні посилилися напади на судна в Перській затоці та в районі Ормузької протоки. До початку конфлікту США та Ізраїлю з Іраном через цю стратегічну водну артерію проходила майже п'ята частина світових обсягів сирої нафти.

Нагадаємо:

Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що два нафтові супертанкери були виведені з ладу внаслідок потужних вибухів.