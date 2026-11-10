Судно з російським дизпаливом розвернулось не знайшовши клієнтів у США

Танкер, що перевозив першу партію російського дизелю для США, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно "Agioi Fanendes", що перевозить майже 300 000 барелів дизпалива, почало віддалятися від східного узбережжя США і з понеділка повільно рухається зигзагоподібним курсом, як свідчать портові звіти та дані про відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg.

Трейдери пильно стежать за переміщеннями російського дизельного пального після того, як минулого місяця правитель РФ Владімір Путін домовився з президентом Дональдом Трампом про постачання палива на ринки США та світу.

Ця домовленість викликала критику з боку американських демократів, які стверджували, що це допоможе Кремлю фінансувати війну в Україні, і, як показують дані відстеження, досі жоден російський вантаж дизельного пального не надійшов до Америки.

Судно "Agioi Fanendes" повідомило про курс на Нью-Йорк після виходу з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня, а згодом змінило пункт призначення на "за замовленням".

Танкер досі "рухається за замовленням, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено", — повідомила в електронному листі компанія-оператор судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd., повторивши попередню відповідь на запитання щодо руху судна.

Нагадаємо:

Цей же танкер, що перевозить першу партію російського дизелю для США, зупинився біля східного узбережжя країни, а його оператор повідомив, що пункт призначення вантажу ще не визначено.