Акції ШІ-гігантів падають на тлі скандалу щодо коханки керівника Nvidia

Акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, у четвер знизилися, оскільки скандал навколо справ генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга загрожує похитнути керівництво виробника мікросхем.

Про це повідомляє Reuters.

Як центральний елемент екосистеми штучного інтелекту, виробник мікросхем фінансує інфраструктуру, побудовану на базі своїх чипів — ця стратегія вже раніше привертала увагу через питання "замкнутого кола" фінансування, а тепер, у міру поглиблення кризи, ризикує негативно позначитися на всьому секторі.

Акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, переживають складні часи після того, як демократи здобули переконливу перемогу на проміжних виборах, зокрема в штатах, які виступають проти будівництва нових центрів обробки даних, що підсилює побоювання, що посилення регулювання може уповільнити розбудову інфраструктури штучного інтелекту.

Акції Nvidia впали на 7,8% під час торгів, і ринкова капіталізація компанії може впасти нижче 4 трлн доларів вперше з липня 2025 року на тлі повідомлень про те, що рада директорів вирішує, чи усунути Хуанга з посади.

Підтримувані Nvidia компанії сектору "неоклауд", зокрема CoreWeave подешевшали на 6% після стрибка на понад 27% під час попередньої сесії, коли їхні фінансові результати спровокували ралі полегшення серед акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Акції інших компаній сектору "неоклауд", зокрема IREN та Applied Digital також торгувалися з пониженням. Акції Nebius впали на 10,7% після оприлюднення результатів за третій квартал.

Виробник мікросхем пам'яті Micron Technology подешевшав на 3,4%, а компанії з галузі зберігання даних Sandisk та Western Digital знизилися на 5,1% та 3,2% відповідно.

Акції виробників фотонних продуктів Lumentum та Coherent, а також виробника серверів на базі штучного інтелекту Dell знизилися на 3,3–4,1 %.

Акції компаній, пов'язаних з виробництвом мікросхем, — Marvell Technology, Intel, Arm Holdings та Texas Instruments — знизилися на 1,3–2,5 %.

Акції компаній AMD та Broadcom, які також виробляють чипи для штучного інтелекту та конкурують із Nvidia зросли відповідно на 1,7 % та 0,8 % на тлі очікувань, що потрясіння в Nvidia можуть створити можливості для конкурентів.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia повідомляє, що Дженсен Хуан подав у відставку з посад президента та генерального директора з негайним вступом у силу.