Нафта впала нижче позначки в 90 доларів

10 листопада ціни на нафту вперше з серпня опустилися нижче 90 доларів за барель після заяви президента США Дональда Трампа, що нові удари США по Ірану є украй малоймовірними.

Про це повідомляє Financial Times.

Вартість нафти марки Brent впала на 3,6% до 89,21 долара за барель, після чого дещо відновилася — приблизно до 89,50 долара за барель.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 3% — до рівня близько 84,20 долара за барель.

Зниження цін відбулося після того, як ввечері напередодні Трамп повідомив про позитивну динаміку в переговорах між США та Іраном. Він додав, що "у військовому плані з Іраном покінчено".

З початку листопада ціни на нафту марки Brent впали вже більш ніж на 23%. Якщо така тенденція збережеться, це стане найбільшим місячним падінням цін із 2020 року.

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