Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт чипів, сталі та ліків

Президент США Дональд Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.

Про це пише USA Today.

"Сполученим Штатам час повернутися до системи, яка зробила нас багатшими і могутнішими, ніж будь-коли раніше", - заявив Трамп у понеділок на заході у Флориді.

Він порівняв свій підхід до зовнішньої торгівлі з жорсткими митами, введеними президентом Вільямом Маккінлі наприкінці 1890-х років, пише USA Today.

"Нам потрібно повернути виробництво в нашу країну, - додав Трамп. - Як ви знаєте, раніше ми будували по одному кораблю на день. Зараз ми не можемо цього робити. Усе пішло в інші місця та інші країни".

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки, що майбутній очільник міністерства фінансів Скотт Бессент виступає за запровадження мит у розмірі 2,5% на весь імпорт, Трамп заявив, що хоче бачити "набагато вищі" мита.

"Запам'ятайте слово "мита". Ми будемо захищати наш народ і наші компанії, і ми будемо захищати нашу країну за допомогою мит", - сказав президент.

Водночас він закликав Конгрес знизити податки на прибуток компаній, що виробляють товари в США, до 15% з поточних 21%.

"Якщо ви хочете перестати платити податки або мита, вам потрібно будувати свої заводи тут, в Америці. І це відбуватиметься рекордними темпами", - заявив Трамп.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що віддав би перевагу уникненню введення мит на Китай. Це його черговий м’який сигнал щодо другої за величиною економіки світу, попри те, що він продовжує погрожувати масштабними діями.