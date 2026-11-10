Перший дизельний танкер з РФ прибув до США, але ніхто не хоче купувати його вантаж

Танкер, що перевозить першу партію російського дизелю для США, зупинився біля східного узбережжя країни, а його оператор повідомив, що пункт призначення вантажу ще не визначено.

Про це пише Reuters із посиланням на дані LSEG про судноплавство.

22 жовтня у російському балтійському порту Приморськ у танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти завантажили 40 тис. тонн дизелю, а очікуваною датою доставки було 7 листопада.

Однак грецька компанія Eastmed, яка управляє Agioi Fanendes, через тиждень повідомила, що судно продовжує рух, очікуючи на замовлення, і що порт розвантаження ще не визначений і не затверджений.

"Щодо пункту призначення судна нічого не змінилося, воно все ще очікує на замовлення", – повідомили у вівторок агентству Reuters в Eastmed.

Нагадаємо:

На початку листопада губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл надіслала листи до десятка операторів портів і терміналів у штаті, попередивши їх, що вони мають відмовляти будь-яким танкерам, які перевозять російський дизель, інакше їм загрожують суворі санкції.

Після цього кілька з перших танкерів, які спочатку прямували до США, раптово змінили курс – один пройшов через Гібралтар до Середземного моря, а другий – прямує до Південної Америки.