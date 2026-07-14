Новини 14 липня: звільнення уряду Свириденко

Про Telegram: короткі посилання Telegram на домені t.me перестали відкриватися по всьому світу після того, як оператор доменної зони .me заблокував домен.

Глобальний збій у роботі домену t.me стався через санкції Міністерства фінансів США.

Про корупцію в "Укрзалізниці": Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього заступника начальника служби матеріально-технічного забезпечення "Південно-Західної залізниці", якого обвинувачували у зловживанні службовим становищем у справі про закупівлю обладнання за завищеними цінами.

Про атаки РФ: російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.

росіяни атакували два торговельних судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув.

Про українців і Ормуз: двоє громадян України постраждали внаслідок іранських ракетних атак на еміратські нафтові танкери в Ормузькій протоці.

Про Азовське море: Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби.

Про корупцію: Служба безпеки України (СБУ) викрила схему привласнення коштів ПАТ "Центренерго", виділених державою на ремонт та безперебійне функціонування Трипільської та Зміївської ТЕС.

Про Раду: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким посилюється відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізується щодо дорослого контенту.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким посилюється відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізується щодо дорослого контенту.

Про звільнення Свириденко: Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

Про "Укроборонпром": Герман Сметанін йде з посади генерального директора "Української оборонної промисловості".

Ексклюзиви ЕП:

"До Заходу звертається Путін". Хто такий олігарх Мельниченко, який "захищає" суверенітет РФ

9 липня авторитетний британський тижневик The Economist здивував багатьох, помістивши на обкладинку нового номера портрет 54-річного російського олігарха Андрія Мельниченка, охарактеризувавши його як "людину, яка могла б змінити Росію".

Як квантовий фізик за освітою Мельниченко заробив свої статки? Чому потрапив під санкції Заходу і чому його колонка більше схожа на завуальовані погрози Путіна?