Новини 14 липня: звільнення уряду Свириденко
Про Telegram: короткі посилання Telegram на домені t.me перестали відкриватися по всьому світу після того, як оператор доменної зони .me заблокував домен.
Глобальний збій у роботі домену t.me стався через санкції Міністерства фінансів США.
Про корупцію в "Укрзалізниці": Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього заступника начальника служби матеріально-технічного забезпечення "Південно-Західної залізниці", якого обвинувачували у зловживанні службовим становищем у справі про закупівлю обладнання за завищеними цінами.
Про атаки РФ: російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.
росіяни атакували два торговельних судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув.
Про українців і Ормуз: двоє громадян України постраждали внаслідок іранських ракетних атак на еміратські нафтові танкери в Ормузькій протоці.
Про Азовське море: Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби.
Про корупцію: Служба безпеки України (СБУ) викрила схему привласнення коштів ПАТ "Центренерго", виділених державою на ремонт та безперебійне функціонування Трипільської та Зміївської ТЕС.
Про Раду: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким посилюється відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізується щодо дорослого контенту.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким посилюється відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізується щодо дорослого контенту.
Про звільнення Свириденко: Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.
Про "Укроборонпром": Герман Сметанін йде з посади генерального директора "Української оборонної промисловості".
Ексклюзиви ЕП:
"До Заходу звертається Путін". Хто такий олігарх Мельниченко, який "захищає" суверенітет РФ
9 липня авторитетний британський тижневик The Economist здивував багатьох, помістивши на обкладинку нового номера портрет 54-річного російського олігарха Андрія Мельниченка, охарактеризувавши його як "людину, яка могла б змінити Росію".
Як квантовий фізик за освітою Мельниченко заробив свої статки? Чому потрапив під санкції Заходу і чому його колонка більше схожа на завуальовані погрози Путіна?