СБУ викрила розкрадання 10 млн грн на закупівлях для відновлення зруйнованих ТЕС

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему привласнення коштів ПАТ "Центренерго", виділених державою на ремонт та безперебійне функціонування Трипільської та Зміївської ТЕС.

Про це повідомляє Служба безпеки України, а також Київська міська прокуратура.

За даними УП у правоохоронних органах, підозри вручили начальнику департаменту з матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Центренерго" Володимиру Щабельському та співвласникам ТОВ "ВКП "Лідер" подружжю Олексію та Богдані Марченко.

"Служба безпеки викрила схему привласнення коштів ПАТ "Центренерго", виділених державою на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей", – говориться у повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, йдеться про розкрадання понад 10 мільйонів гривень на закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетні начальник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє його спільників – власники афілійованих приватних компаній-постачальників.

"Для реалізації схеми посадовець уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб'єктах. Але замість передбаченої тендерними процедурами нової продукції, фігуранти закупили старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі", – повідомляє СБУ.

У березні 2025 року ПАТ "Центренерго" оголосило тендер на закупівлю труб для двох українських ТЕС – Трипільської та Зміївської. За умовами договору, продукція повинна бути новою, 2024-2025 року виготовлення, зазначили у прокуратурі.

З переможцем закупівлі уклали договір на постачання 393 м труб, на суму понад 20 мільйонів гривень. Водночас встановлено, що постачальник не маючи потрібного товару, придбав за 9 млн грн у іншого товариства труби, що зберігалися з 2008 року. Далі їх під видом нових продали ПАТ "Центренерго" за понад 20 млн грн.

При цьому, щоб покращити вигляд труб, їх відновили та нанесли потрібні маркування, зокрема про відповідність умовам ДСТУ. Крім того, зафіксовані переписки підозрюваних підприємців, в яких вони обговорюють підроблення сертифікатів про походження труб з Китаю.

Водночас, за даними досудового розслідування, начальник одного з департаментів ПАТ "Центренерго", маючи документи із зауваженнями до поставленої продукції, діючи в інтересах постачальника, підписав акти прийому-передачі труб.

Щоб приховати справжній рік виготовлення і походження товару, ділки нанесли на нього фальшиве маркування та "представили" як новий. А "зекономлені" гроші розподілили між собою, стверджують слідчі.

"Крім багатомільйонних збитків, використання застарілих матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу ключових теплових електростанцій України, особливо під час підготовки до нового опалювального сезону", – зазначають у СБУ.

Ініційовані СБУ комплексні експертизи підтвердили, що якість поставлених труб не відповідає вимогам державного стандарту, внаслідок чого оборудка завдала ПАТ "Центренерго" збитків у розмірі 10,4 млн грн.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання, а також в авто фігурантів виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документацію із доказами злочинної схеми.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, підроблення документів та зловживання владою або службовим становищем.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо:

У травні Сергія Ісаченка призначили новим керівником ПАТ "Центренерго", змінивши на посаді Євгенія Гаркавого, який очолював компанію з червня 2024 року.

До складу Центренерго входять три теплові електростанції - Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС. Однак остання під російською окупацією з липня 2022 року. Зміївська та Трипільська ТЕС неодноразово руйнувалися російськими ударами. Останній наймасованіший удар 8 листопада 2025 року повністю зруйнував те, що на цих електростанціях відбудовували.