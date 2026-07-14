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Дрон РФ знищив локомотив потягу на Дніпропетровщині

Артур Крижний — 14 липня, 10:50
Дрон РФ знищив локомотив потягу на Дніпропетровщині
Фото: Мінрозвитку

Російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Завдяки цьому ніхто не постраждав.

Унаслідок атаки пошкоджено локомотив і знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо:

Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Наприклад, 12 травня ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.

У першому кварталі 2026 року росіяни завдали 541 удар по інфраструктурі та рухомому складу.

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