Кабмін офіційно запустив перегляд підприємств з бронюванням

Кабмін оприлюднив постанову про нові строки й порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних.

Відповідна постанова від 30 травня опублікована на сайті Кабміну.

Вона закріплює, що чинні рішення про критичність підприємств діятимуть лише протягом строку, на який їх ухвалили, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності, до 1 липня – перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям, а до 1 вересня – переглянути вже ухвалені рішення.

Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати.

Постанова також підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (або 25 941 грн).

Для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи ТОТ, залишили окремий нижчий поріг — не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн).

Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 робочих днів подати через "Дію" заяву про анулювання бронювання.

Перевищення ліміту прописали як підставу для скасування критичного статусу підприємства.

