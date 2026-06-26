Уряд відновив незалежне оцінювання наглядових рад у держкомпаніях

Уряд відновив вимоги до щорічної самооцінки наглядових рад держкомпаній і періодичного незалежного зовнішнього оцінювання їхньої діяльності.

Про це йдеться у постанові №790, яку уряд ухвалив 17 червня, повідомляє Центр корпоративного управління Київської школа держуправління ім. С. Нижного (KSPA).

При цьому для стратегічно важливих держкомпаній таке оцінювання має проводитися із залученням незалежних консультантів, зазначають в Центрі.

Постанова №790 скасовує пункт 5-1 Порядку оцінювання діяльності наглядових рад, який наділяв суб'єктів управління виключним правом проводити оцінювання діяльності наглядових рад. Через запровадження цієї норми в листопаді 2025 року незалежне оцінювання за результатами 2025 року не проводилось.

"Це рішення повертає одну з важливих норм реформи корпоративного управління 2024 року та є кроком до більшої прозорості, підзвітності й професійності в управлінні держкомпаніями.

Незалежне оцінювання наглядових рад допомагає об'єктивно аналізувати їхню роботу, бачити зони для посилення та зберігати баланс між належним контролем з боку держави як акціонера і захистом компаній від політичного втручання", – пояснили в Центрі.

Там також підкреслили, що цей крок узгоджується із зобов'язаннями України перед міжнародними партнерами, зокрема в межах програми EFF МВФ, а також із рекомендаціями ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємств.

Нагадаємо:

Запровадження інституту оцінювання діяльності наглядових рад стало одним із ключових досягнень реформи корпоративного управління 2024 року.

Закон № 3587-IX зобов'язав уряд визначити порядок проведення таких оцінок та випадки обов'язкового залучення незалежних консультантів.

У січні 2025 року уряд запровадив дві форми оцінювання діяльності наглядових рад: самооцінка – проводиться щорічно самою наглядовою радою; зовнішнє оцінювання – проводиться не рідше одного разу на три роки, а для стратегічно важливих компаній – виключно із залученням незалежного зовнішнього консультанта.

Затвердження результатів оцінювання залишається в компетенції відповідного суб'єкта управління держкомпанії. Таким чином, держава як власник зберігає право не погоджуватися з висновками наглядової ради або незалежного консультанта за умови належного обґрунтування своєї позиції.

11 листопада 2025 року Кабмін запровадив тимчасові положення воєнного стану, відповідно до яких оцінювання діяльності наглядових рад могло здійснюватися виключно суб'єктами управління держкомпаній.

Ці заходи фактично призупинили вимогу щодо незалежного зовнішнього оцінювання та створили правову невизначеність щодо проведення щорічних самооцінок. Це рішення тоді ухвалили в контексті антикризових рішень щодо НАЕК "Енергоатом" після викриття антикорупційними органами масштабної корупційної схеми в межах операції "Мідас".