Домен Telegram заблокували за запитом США: ймовірно це помилка

Глобальний збій у роботі домену t.me стався через санкції Міністерства фінансів США.

Про це повідомляє російське медіа Meduza із посиланням на Telegram-канал teleLakel.

Автору telegram-каналу teleLakel вдалося отримати офіційний коментар від компанії Identity Digital, яка обслуговує доменну зону .me.

Її представники підтвердили, що домен t.me було заблоковано на вимогу Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

13 липня на сайті Мінфіну США опублікували інформацію про введення санкцій щодо одного з VPN-сервісів — First VPN Service (1VPNS).

При цьому серед кількох його веб-адрес також був вказаний ідентифікатор t.me/FirstVPNService. До списку SDN також потрапив адміністратор цього сервісу, громадянин України Дмитро Рашевський.

У прес-релізі міністерства уточнюється, що основними клієнтами First VPN Service є кіберзлочинці та організації, які поширюють програми-вимагачі. Сам Рашевський, рекламуючи свій сервіс, нібито стверджував, що не співпрацює з правоохоронними органами. Завдяки цьому його клієнти могли здійснювати незаконну діяльність.

Крім того, у Мінфіні США стверджують, що Рашевський закуповував інфраструктуру для роботи First VPN Service під вигаданими іменами.

Найімовірніше, домен t.me потрапив під обмеження помилково, пише видання The CyberSec Guru. Сам він не перебуває під санкціями OFAC.

Однак заблокувати лише один канал t.me/FirstVPNService неможливо без сприяння компанії Telegram. До неї, судячи з усього, оператор не звернувся і виконав формальний запит на блокування всього домену.

Нагадаємо:

Короткі посилання Telegram на домені t.me перестали відкриватися по всьому світу після того, як оператор доменної зони .me заблокував домен.