Після оголошення про відставку Свириденко Зеленський провів зустріч із Корецьким
Президент Володимир Зеленський зустрівся із очільником НАК "Нафтогаз" та ексочільником ПАТ "Укрнафта" Сергієм Корецьким одразу після повідомлення про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.
Про це Зеленський написав у соцмережах.
"Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу.
Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній", – написав Зеленський.
За інформацією джерел УП – Корецького розглядають як одного з імовірних кандидатів на посаду премʼєр-міністра.
Іншими трьома є:
- Дениса Шмигаля – міністра енергетики;
- Михайла Федорова – міністра оборони;
- Ігоря Терехова – міського голову Харкова.
У своєму повідомленні Зеленський не уточнював, чи стане Корецький новим премʼєром. За інформацією джерел УП, президент має провести зустрічі із усіма чотирма кандидатами.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.