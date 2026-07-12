Після оголошення про відставку Свириденко Зеленський провів зустріч із Корецьким

Зеленський зустрівся з Корецьким на тлі відставки Свириденко

Президент Володимир Зеленський зустрівся із очільником НАК "Нафтогаз" та ексочільником ПАТ "Укрнафта" Сергієм Корецьким одразу після повідомлення про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

"Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу.

Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній", – написав Зеленський.

За інформацією джерел УП – Корецького розглядають як одного з імовірних кандидатів на посаду премʼєр-міністра.

Іншими трьома є:

Дениса Шмигаля – міністра енергетики;

Михайла Федорова – міністра оборони;

Ігоря Терехова – міського голову Харкова.

У своєму повідомленні Зеленський не уточнював, чи стане Корецький новим премʼєром. За інформацією джерел УП, президент має провести зустрічі із усіма чотирма кандидатами.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.