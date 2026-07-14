Росіяни атакували два судна, капітан одного з них загинув

Росіяни атакували два торговельних судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, а також Адміністрація морських портів України.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії", – написав він у Телеграм.

Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден. Екіпаж у складі 11 людей евакуйовано на берег, троє з них постраждало.

"П'яту добу поспіль росія не припиняє терор проти портової інфраструктури Великої Одеси та цивільного судноплавства. Вдень і вночі ворог завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи порти, цивільні судна та людей, які забезпечують роботу морської галузі", – зазначили у АМПУ.

Унаслідок чергової атаки на цивільне судно під прапором Танзанії загинула ще одна людина. Таким чином, від початку цієї хвилі російських атак жертвами терору вже стали дев'ять людей, зазначили у морській адміністрації.

Нагадаємо:

11 липня повідомлялося, що внаслідок російської атаки у одному з портів на Одещині було пошкоджено вантажні автомобілі, двоє водіїв загинули, ще дві особи отримали поранення.

Російські війська 10 липня атакували портову інфраструктуру Одещини: виникли пожежі, одна людина загинула.