Суд виправдав посадовця УЗ у справі про завищення цін на 9,6 мільйона

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього заступника начальника служби матеріально-технічного забезпечення "Південно-Західної залізниці", якого обвинувачували у зловживанні службовим становищем у справі про закупівлю обладнання за завищеними цінами.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суд не назвав ім'я обвинуваченого, однак за описом посади та обставин справи, ймовірно, йдеться про Олега Золотарьова, якого НАБУ і САП обвинувачували у заподіянні "Укрзалізниці" 9,6 млн грн збитків.

За версією обвинувачення, у 2017 році посадовець, який також очолював тендерний комітет філії, сприяв перемозі у закупівлях ТОВ "Броварське електротехнічне об'єднання" та ТОВ "Елпо Україна".

Слідство стверджувало, що до тендерної документації внесли дискримінаційну вимогу про обов'язкове погодження креслень, що дозволило відхилити пропозиції інших учасників. У результаті дві компанії отримали контракти на 12,7 млн грн та 9,5 млн грн відповідно, хоча, за даними внутрішнього розслідування УЗ, аналогічне обладнання можна було придбати за 6 млн грн та 4 млн грн.

ВАКС визнав колишнього посадовця невинуватим через недоведеність у його діях складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо:

Прокуратура повідомила про підозру директору філії АТ "Укрзалізниця": маніпулюючи умовами аукціону, він забезпечив вигідні умови для окремих приватних компаній, а сама державна компанія відповідно недоотримала 48 мільйонів гривень.