Рада звільнила уряд Свириденко

Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Після відставки уряд продовжуватиме виконувати свої повноваження до початку роботи нового складу Кабміну.

Юлія Свириденко очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра називали, зокрема, голову "Нафтогазу" Сергія Корецького.

13 липня за даними джерел УП, президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним главою "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, де запропонував йому очолити Кабмін. Корецький відповів, що готовий спробувати.

Зокрема, на зустрічі, за словами джерел УП, Зеленський окреслив Корецькому головні пріоритети майбутнього Кабміну: підготовку країни до найважчої зими, захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізацію економічної ситуації й ефективне управління міжнародною допомогою.

Наразі очільник "Нафтогазу" є фаворитом Зеленського на посаду прем'єра.

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Нагадаємо:

У неділю Зеленський зустрівся з Юлією Свириденко, після чого повідомив, що вона залишить посаду голови уряду й очолить "новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".

За даними джерел УП, серед можливих кандидатів на посаду глави уряду розглядають Корецького, Шмигаля, Федорова і Терехова.

Зеленський у неділю вже провів зустрічі з головою правління "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, главою МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Парламент має розглянути це питання найближчим часом.

За даними джерел "Української правди" у команді президента, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко станом на 14 липня не погодилась обійняти посаду амбасадора України в США після звільнення.