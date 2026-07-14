Росія перенаправить експорт подалі від Азовського моря після атак дронів – ЗМІ

Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби.

Про це пише Reuters.

Через Азовське море проходить близько чверті експорту зерна з Росії.

У вівторок після українських атак судноплавство в Азовському морі залишалося обмеженим, що стало найбільшим зривом у торгівлі зерном через Чорне море з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністерство сільського господарства Росії заявило, що ситуація не вплине на обсяги експорту чи внутрішнє продовольче забезпечення, оскільки зерно можна перенаправити через альтернативні порти.

"З огляду на значні можливості Росії щодо перевалки сільськогосподарських вантажів у різних регіонах, логістика поставок буде перенаправлена у разі необхідності", – заявили у відомстві.

Водночас ані Міністерство сільського господарства, ні Міністерство транспорту Росії, яке опублікувало окрему заяву, не підтвердили, в Азовському морі діють обмеження на судноплавство.

Проте 13 липня російське джерело повідомило агентству Reuters, що комерційні судна можуть вільно пересуватися в Азовському морі, але не можуть входити чи виходити через Керченську протоку.

Експортери зерна заявили, що вантажі можна буде перенаправити через глибоководні зернові термінали на Чорному морі або через порти Балтійського моря, хоча деякі з них зазнали атак з боку українських дронів.

Нагадаємо:

За ніч 14 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України пошкодили 5 танкерів, 5 суховантажів та один буксир, а за 9 діб дрони поцілили у 116 суден.