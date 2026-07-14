Двоє українців постраждали внаслідок ударів Ірану по танкерах в Ормузі: реакція МЗС

Двоє громадян України постраждали внаслідок іранських ракетних атак на еміратські нафтові танкери в Ормузькій протоці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, дипломатичні представництва України в ОАЕ та Омані співпрацюють із місцевою владою, щоб надати необхідну допомогу постраждалим українцям.

"Ми закликаємо негайно припинити бойові дії та повністю відкрити протоку", - заявив Сибіга.

Він наголосив, що атаки на комерційне судноплавство загрожують регіональній стабільності, свободі навігації та глобальній енергетичній безпеці.

Нагадаємо:

Іранські ракети вдарили по двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці, внаслідок чого один громадянин Індії загинув, а ще восьмеро членів екіпажу, серед яких двоє українців, дістали поранення.

Повідомлялося, що один член екіпажу загинув – він перебував на борту Mombasa. Ще восьмеро отримали поранення, четверо з них – тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії та двоє громадян України.