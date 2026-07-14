Домен Telegram заблокували у всьому світі: чи працює месенджер

Короткі посилання Telegram на домені t.me перестали відкриватися по всьому світу після того, як оператор доменної зони .me заблокував домен.

Про це пише профільне видання Domain Name Wire.

Зазначається, що цей статус не дозволяє домену визначатися через систему DNS. У результаті користувачі не можуть відкривати посилання на канали, групи, профілі, окремі дописи та запрошення Telegram у форматі t.me.

Доменна зона .me є національною доменною зоною Чорногорії. Причини блокування t.me наразі публічно не повідомлялися.

Чи працює сам Telegram

Мобільні та десктопні застосунки продовжують працювати. Користувачі можуть надсилати й отримувати повідомлення, та здійснювати інші дії у застосунку месенджеру.

Оновлено о 10:10. Після блокування домену t.me Telegram почав використовувати стару адресу telegram.me для посилань на канали, профілі та дописи.

Telegram використовував telegram.me ще з 2014 року, а короткий домен t.me замінив його наприкінці 2016 року.

Нагадаємо:

Cуд у Нью-Делі відхилив апеляцію Telegram проти тимчасової заборони в Індії, що стало невдачею для месенджера, який оскаржував заборону, введену з метою запобігання ймовірним шахрайствам під час іспитів.