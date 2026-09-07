Новини 7 вересня: зменшення часу комендантської години у Києві

Про соцдопомогу: понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.

Про зиму: Київ сформував запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії - місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.

Про Полтавський ГЗК: компанія Ferrexpo, виробник та експортер залізної руди, відновлює виробництво на своїх підприємствах в Україні.

Про атаки на бізнес: внаслідок російської атаки у місті Прилуки на Чернігівщині сталася пожежа на тютюновій фабриці, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Про Київ: громадський транспорт у Києві працюватиме довше, оскільки комендантська година триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку, ці зміни стануть чинними опівночі 10 вересня.

Про бюджет: державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік – частину видатків відклали на кінець року.

Про Раду: Верховна Рада наступного тижня (14-18 вересня) спробує повторно проголосувати за законопроєкт №15460, що змінює правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Від нього залежить надходження коштів від МВФ.

Про Корупцію: оприлюднення Національним антикорупційним бюро (НАБУ) 19 серпня записів розмов вже колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої стало приводом для кадрових змін в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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Долікувалися: дистрибʼютори вимагають від виробників препаратів оплачувати знищену продукцію

Дистриб'ютори ліків вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як на це реагують учасники ринку?