Власники Полтавського ГЗК відновили роботу в Україні після місячного простою

Компанія Ferrexpo, виробник та експортер залізної руди, відновлює виробництво на своїх підприємствах в Україні.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі.

Після залучення 100 млн дол., про яке оголосили 4 вересня 2026 року, компанія мобілізувала свої потужності впродовж вихідних і відновила виробництво на одній лінії з виробництва котуна.

З огляду на добре задокументовані російські атаки на порти та судна в Чорному морі, компанія має намір зосередитися на експорті до клієнтів у Європі.

"Ми раді відновити виробництво в Україні, і я хотів би подякувати нашим працівникам, які вкотре продемонстрували свою відданість та рішучість, зумівши відновити роботу підприємства протягом вихідних", – йдеться в заяві виконувача обов'язків директора Ferrexpo Луціо Дженовезе.

Нагадаємо:

У п'ятницю стало відомо, що бізнесмен Андрій Веревський, власник компанії Kernel, вклав 50 мільйонів доларів у акції гірничорудної компанії Ferrexpo.

На початку серпня Ferrexpo призупинила виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.