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Росіяни атакували склади та підприємство на Київщині

Володимир Тунік-Фриз — 7 вересня, 20:00
Росіяни атакували склади та підприємство на Київщині
ДСНС

Російські війська 7 вересня завдали удару по складських приміщеннях та підприємству в Київській області.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Ворог знову атакував Київщину. У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.

У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство".

Деталі: Інформації про постраждалих немає.

Що передувало:

Після повідомлення з Кремля про нібито наказ правителя Росії не завдавати ударів по Києву до 8 вересня у столиці оголошували тривогу і повідомили про масовану атаку реактивних дронів.

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