Росіяни атакували склади та підприємство на Київщині

Російські війська 7 вересня завдали удару по складських приміщеннях та підприємству в Київській області.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Ворог знову атакував Київщину. У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.

У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство".

Деталі: Інформації про постраждалих немає.

Що передувало:

Після повідомлення з Кремля про нібито наказ правителя Росії не завдавати ударів по Києву до 8 вересня у столиці оголошували тривогу і повідомили про масовану атаку реактивних дронів.

Українська правда