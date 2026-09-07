Росіяни атакували склади та підприємство на Київщині
ДСНС
Російські війська 7 вересня завдали удару по складських приміщеннях та підприємству в Київській області.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Ворог знову атакував Київщину. У Броварському районі пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.
У Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство".
Деталі: Інформації про постраждалих немає.
Що передувало:
Після повідомлення з Кремля про нібито наказ правителя Росії не завдавати ударів по Києву до 8 вересня у столиці оголошували тривогу і повідомили про масовану атаку реактивних дронів.