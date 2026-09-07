Економія почалася: уряд відклав більшість непріоритетних видатків до грудня

Уряд відклав непріоритетні витрати з бюджету на грудень

Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік – частину видатків відклали на кінець року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень.

Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобовʼязань України", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під ст. 55 Бюджетного кодексу. Насамперед це капітальні видатки: ремонт, реконструкція, будівництво тощо.

Натомість захищеними видатками вважаються соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплати місцевим бюджетам.

Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження та науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки.

Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошт резервного фонду держбюджету та розвідувальна діяльність.

Нагадаємо:

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

4 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.