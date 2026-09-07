Рада наступного тижня знову спробує проголосувати за податок на посилки – Гетманцев

Верховна Рада наступного тижня (14-18 вересня) спробує повторно проголосувати за законопроєкт №15460, що змінює правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Від нього залежить надходження коштів від МВФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на очільника фінансового комітету Ради Данила Гетманцева.

Закон передбачає, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.

Першого вересня законопроєкт підтримали 194 нардепів з 226 необхідних, 7 голосів проти, 39 – утримались. За повторне перше читання проголосували 216 нардепів, два голоси проти.

Водночас народні депутати проголосували за відправлення законопроєкту на доопрацювання.

Документом запропоновано й запровадження перехідного періоду зі звільненням від адміністративної відповідальності операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників і маркетплейсів за неповну чи несвоєчасну сплату ПДВ за умови подальшої сплати податку в повному обсязі.

Схвалення Верховною Радою цього законопроєкту є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою МВФ та 3,7 млрд євро в рамках позики на 90 млрд євро від ЄС.

Гетманцев заявив агентству, що уряд планує повторно подати документ до парламенту в понеділок 14 вересня. Наступного тижня депутати мають розглянути законопроєкт.

Нагадаємо:

2 вересня повідомляли, що Міністерство фінансів ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування пільг зі звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.