Бізнесу змінять правила врахування процентів за кредитами з 2028 року

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, за яким із 2028 року компанії зможуть враховувати надмірні витрати на кредити та інші запозичення під час розрахунку податку на прибуток у межах 30% EBITDA.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

EBITDA показує прибуток компанії до сплати процентів, податків та нарахування амортизації. Витрати понад установлений ліміт не зменшуватимуть оподатковуваний прибуток у поточному періоді.

Такі витрати не згоратимуть і компанія зможе в повному обсязі та без обмеження в часі перенести їх на наступні податкові періоди.

Нове правило поширюватиметься на всі боргові зобов'язання незалежно від того, хто надав фінансування: українська чи іноземна, пов'язана чи непов'язана з позичальником особа. Воно замінить чинне вибіркове обмеження, а окреме правило "тонкої капіталізації" застосовувати не будуть.

Обмеження не діятиме, якщо витрати на запозичення не перевищують 500 тисяч євро. Для фінансування від непов'язаних осіб без забезпечення з боку пов'язаних компаній поріг може становити до 3 млн євро.

Винятки також передбачили для банків, страхових компаній та довгострокових проєктів публічної інфраструктури. Невраховані проценти, накопичені за чинними правилами до кінця 2027 року, можна буде врахувати після переходу на нову систему.

Правила планують запровадити з 1 січня 2028 року. Перед цим законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.

Читайте також: Не лише ПДВ для ФОПів. Мінфін пропонує оподатковувати українців як у ЄС

Нагадаємо:

У лютому Мінфін виніс на обговорення комплексний законопроєкт про впровадження європейських правил протидії ухиленню від сплати податків.