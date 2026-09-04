Бюджетна ситуація в Україні найгірша з 2022 року – Марченко

Міністр фінансів заявив, що український бюджет може бути в найгіршому стані з 2022 року

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це він повідомив в інтерв'ю Euronews.

Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 млрд дол., а попередньо непокрита потреба на 2027 рік оцінюється у 32,6 млрд дол.

"Ми вже спостерігаємо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що через брак ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі виплати, не пов'язані з війною", – каже міністр.

Водночас на запитання, чи може це вплинути на зовнішніх кредиторів, Марченко відповів, що ні.

Він зазначив, що наслідки будуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими.

Також міністр закликав ЄС розглянути новий український план використання 300 млрд дол. заморожених російських активів, який був відхилений ЄС у грудні 2025 року на користь рішення про спільне фінансування кредиту у розмірі 90 млрд євро.

За словами Марченка, новий план передбачає зміну відповідальності за активи, що наразі зберігаються у Бельгії.

Також він впроваджує елементи для зменшення юридичних ризиків для бельгійського уряду та Euroclear, яка володіє цими активами. Зокрема йдеться про перенесення функції зберігання активів із бельгійської юрисдикції на рівень ЄС.

Нагадаємо:

На нещодавній зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів: потрібно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Раду, ще 17 законопроєктів слід внести якнайшвидше.