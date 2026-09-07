Після оприлюднення плівок НАБУ сестра Ірини Мудрої звільнилась із НКЦПФР

Оприлюднення Національним антикорупційним бюро (НАБУ) 19 серпня записів розмов вже колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої стало приводом для кадрових змін в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як стало відомо ЕП після того, як правоохоронці опублікували відео запис операції "Форест Гамп", а одну із головних його фігуранток Мудру президент Володимир Зеленський звільнив із займаної посади, заяву на звільнення написала директорка Департаменту державного регулювання обороту на ринку віртуальних активів НКЦПФР Леся Улашлі.

Вона є сестрою Мудрої, про що раніше писало видання Kyiv Independent. В деклараціях Улашлі та Мудрої їхній родинний зв'язок не згадується. Втім співрозмовник ЕП в НКЦПФР підтвердив, що вони дійсно є сестрами.

Конкурс на посаду директора новоствореного Департаменту державного регулювання обороту на ринку віртуальних активів НКЦПФР оголосили 12 червня, а 30 червня Лесю Улашлі визнали його переможницею. За даними ЕП вона була єдиним кандидатом, хто брав участь в цьому конкурсі.

Декларація Улашлі після звільнення (подається впродовж 30 днів після офіційного звільнення із займаної посади) в реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції наразі відсутня.

Нагадаємо:

31 грудня 2025 року Зеленський призначив на посаду голови НКЦПФР Олексія Семенюка.