Громадський транспорт у столиці працюватиме довше

Громадський транспорт у Києві працюватиме довше, оскільки комендантська година триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку, ці зміни стануть чинними опівночі 10 вересня.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Рада оборони Києва ухвалила сьогодні рішення відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці", – написав він у Телеграм.

Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 01 години до 5:00 ранку.

Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня.

Відповідно графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на годину.

Зазначимо, що наразі наземний транспорт курсує переважно з 06:00 до 22:30, метрополітен відкривається близько 05:30–06:00, а закривається о 22:30–23:00

Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

За рішеннями Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендатської години дозволено вже з 3 вересня, нагадав столичний очільник.

Під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусних маршрутів для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

Нагадаємо:

Раніше Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки: пропонує послабити комендантську годину в місті і безперервну роботу Сирецько-Печерської лінії під час повітряної тривоги.

Із 3 вересня у Києві курсуватиме додатковий автобус, який забезпечить сполучення між правим і лівим берегами столиці.

Раніше повідомлялося, що щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту, там, де це технічно можливо, світлофори перемикатимуть у режим "Усім червоний".

У Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.