Київ готує запаси їжі та води на випадок блекаутів взимку

Київ сформував запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії - місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

Запаси основних груп продовольчих товарів місто сформувало в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років і постійно їх поповнює. Першочергово продукти призначені для малозабезпечених киян і людей у складних життєвих обставинах.

Ці ж запаси зможуть використовувати в пунктах незламності під час тривалих відключень світла, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій і для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує додатково закупити 20 тисяч продовольчих наборів на випадок надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо:

3 вересня в КМДА повідомляли про адресну допомогу вразливим киянам на зиму: до тимчасового переселення готові понад 1300 самотніх людей старшого віку, близько 400 дітей з інвалідністю та 500 людей з інвалідністю.

У липні Куявський звітував, що з початку року місто передало близько 100 тонн продовольства, 500 тисяч товарів першої необхідності, 979 джерел резервного живлення та 250 тисяч "теплих пакунків".

Понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.