Німеччина спрямує додаткові кошти на підтримку енергетики України

Німеччина виділяє додаткові 250 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Дякую уряду Німеччини й особисто Федеральній міністерці економіки та енергетики Катеріні Райхе. Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими", – написав він у Телеграм.

Шмигаль зазначив, що Німеччина — найбільший донор Фонду. Разом із оголошеним сьогодні внеском загальний внесок ФРН становитиме 807 млн євро.

За словами міністра, загалом донори вже зробили внески до Фонду на понад 2,4 млрд євро.

Однак в умовах постійних російських атак потреби українських енергокомпаній залишаються значними.

"Маємо залучити до Фонду додатково 561,5 млн євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 млн євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України.