Родинам з прифронтових громад роздадуть по 20 тисяч на зиму

Понад 380 тис. сімей у прифронтових громадах отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн для перезимування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Допомога призначена, зокрема, людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, отримувачам житлових субсидій, багатодітним та прийомним сім'ям, а також одиноким матерям.

Також виплати зможуть отримати сім'ї з дітьми-інвалідами, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї.

Для фінансування програми уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через "Укрпошту".

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Нагадаємо:

Минулого року для домогосподарств у прифронтових регіонах, які опалюють житло твердим паливом, також передбачалася одноразова допомога у розмірі 19 400 грн на опалювальний сезон 2025/2026. Тоді міжнародні партнери планували спрямувати на програму майже 3,5 млрд грн.