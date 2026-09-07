На тютюновій фабриці у Прилуках через атаку РФ сталася пожежа

Внаслідок російської атаки у місті Прилуки на Чернігівщині сталася пожежа на тютюновій фабриці, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

Про це пише Суспільне.

"Внаслідок атаки РФ сталася пожежа на тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині. За словами працівників підприємства, горить дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання", – повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на місці події.

Як розповіли очевидці, усі працівники були на той момент в укритті, ніхто не постраждав. В однієї жінки була гостра реакція на стрес. Їй надали допомогу.

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