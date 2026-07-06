Новини 6 липня: руйнівні атаки РФ

Про атаки РФ по енергетиці: після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях.

Про російські атаки: у Дніпрі внаслідок ранкової атаки пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" ДАО, загиблих і постраждалих немає.

Російські війська від ранку атакували автозаправні станції у Запоріжжі, внаслідок одного з ударів поранені п'ятеро людей.

На Київщині "Укрзалізниця" відновила рух поїздів на ділянках, де раніше вводилися обмеження через російську атаку залізничну інфраструктуру.

Внаслідок масованого обстрілу України у ніч на 6 липня загинули двоє працівниць НЕК "Укренерго".

Про американську допомогу: американська розвідка допомагає Україні прокладати маршрути для далекобійних дронів і обходити російську ППО під час ударів по НПЗ.

Про атаку по РФ: у ніч на 6 липня українські дрони атакували Ярославль і Ленінградську область РФ, зокрема один із найбільших російських НПЗ і нафтоекспортні порти на Балтиці.

Про Крим: за перші дні липня Сили безпілотних систем ЗСУ пошкодили 38 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму і південних окупованих територіях, надалі у Криму оголосять каскадний обвал енергосистеми.

Про братів Веселих: "Українська правда" знайшла бізнесменів Василя та Андрія Веселого, підозрюваного НАБУ ексчлена Партії регіонів Юрія Іванющенка (Юру Єнакієвського) та інших відомих українських діячів у Монако.

Про російські банки: Росії загрожує "вибухова" банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе значну частину тягаря військової економіки країни, йдеться у звіті розвідки ЄС.

Про міжнародні посилки: Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро до жовтня 2026 року.

Ексклюзиви ЕП:

Усіх за борт. Українські компанії продають власний флот

На початку великої війни деякі компанії вирішили приміряти на себе роль судновласника. Тепер вони продають придбані судна. Чому це відбувається?

АЗС під атакою. Що роблять держава та бізнес, щоб у людей було пальне

Росіяни атакували майже 200 українських АЗС. Що можуть зробити держава та бізнес, щоб у людей було пальне?