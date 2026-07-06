США допомагають Україні обходити ППО РФ: удари по НПЗ зросли в 11 разів – FT

Американська розвідка допомагає Україні прокладати маршрути для далекобійних дронів і обходити російську ППО під час ударів по НПЗ.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на високопоставлених українських посадовців.

Це відбувається на тлі рекордної інтенсивності українських атак по російській енергетичній інфраструктурі. За даними Rochan Consulting, у травні кількість успішних ударів по російських НПЗ сягнула місячного рекорду — 16.

Від початку 2026 року російські НПЗ були уражені щонайменше 194 рази. Це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За аналізом FT, різке зростання кількості ударів поглиблює найгіршу паливну кризу в Росії за десятиліття. Понад половина російських регіонів уже запровадила жорсткі обмеження на продаж пального, а жителі годинами стоять у чергах на АЗС.

У червні Україна кілька разів била по єдиному московському НПЗ. Удари спричиняли великі пожежі та хмари диму над столицею РФ, яка також зіткнулася з дефіцитом бензину.

За російськими даними, за перші шість місяців 2026 року над Росією та окупованими територіями нібито збили щонайменше 63 933 українські дрони.

Аналітики пояснюють зростання ефективності української кампанії не лише американською розвідувальною допомогою, а й нарощуванням виробництва й кращим управлінням.

Директор Rochan Consulting Конрад Музика заявив FT, що українська кампанія еволюціонувала від ударів по нафтовій інфраструктурі до ширшої стратегічної кампанії проти енергетичної, логістичної, промислової та експортної систем Росії.

Нагадаємо:

3 липня НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 2 липня.

У ніч на 2 липня у Нижньогородській області РФ після атаки українських безпілотників було пошкоджено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, пише "Коммерсантъ". Найсуворіший режим діє в Криму та Севастополі. Там вільний продаж бензину призупинили 21 червня, повністю перевівши АЗС на забезпечення екстрених та державних служб.

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

Також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.

На тлі дефіциту Росстат припинив публікувати бюлетень про споживчі ціни на бензин і дизельне паливо – російський уряд вніс відповідні зміни до федерального плану статистичних робіт.