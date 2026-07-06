На Київщині після удару РФ відремонтували інфраструктуру, рух поїздів відновлено

На Київщині "Укрзалізниця" відновила рух поїздів на ділянках, де раніше вводилися обмеження через російську атаку залізничну інфраструктуру.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Вночі росія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру Київщини. З міркувань безпеки на окремих ділянках рух поїздів тимчасово обмежували, були задіяні резервні маршрути та внесені зміни до графіків", – говориться у повідомленні.

"Рух уже відновлено, перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ", – зазначили у відомстві.

В надшвидкі терміни залізничники, які працювали відразу вслід за вибухотехніками ДСНС, відновили інфраструктуру на Київщині та поновили рух поїздів. Надалі як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом, говориться у повідомленні.

Було задіяно два десятки відновлювальних бригад енергетиків, звʼязківців, колійників, які працювали паралельно, щоб повернути поїзди на стандартні маршрути яка найшвидше.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

На деяких ділянках залізниці у Київській області з безпекових міркувань обмежили рух поїздів, через що низка рейсів прямуватиме із затримкою за резервними маршрутами.

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях.