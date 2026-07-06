Росіяни вбили двох працівниць "Укренерго"

Внаслідок масованого обстрілу України у ніч на 6 липня загинули двоє працівниць НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляє Національна енергетична компанія, загиблими працівницями були Інна Кучер та Катерина Антюфєєва, які працювали у Відділі підтримки здоров'я та добробуту працівників компанії.

Працівниці жили в одному будинку. Останній масований ворожий обстріл забрав життя обох жінок. Також загинув чоловік Інни Кучер, у подружжя сиротою залишився син.

Нагадаємо:

В ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

Якщо в збитті крилатих ракет та дронів ворога ППО показала дуже високий результат, то балістичної ракети не було збито жодної. Речник ПС Юрій Ігнат пояснив, чому це відбувається.

Основний удар був спрямований на Київ. Станом на 10 годину було відомо про 11 загиблих людей.

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки 6 липня зросла до 15. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки.