Брати Веселі, Юра Єнакієвський та інші скандальні діячі ховаються в Монако – розслідування

"Українська правда" знайшла бізнесменів Василя та Андрія Веселого, підозрюваного НАБУ ексчлена Партії регіонів Юрія Іванющенка (Юру Єнакієвського) та інших відомих українських діячів у Монако.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

Іванющенко перебуває в розшуку НАБУ з вересня 2025 року, а в жовтні його заочно заарештували. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі ринку "Столичний" вартістю понад 160 млн грн. Також він є близьким соратником Віктора Януковича.

Андрій Веселий є співвласником найбільшого в Україні нафтохімічного заводу "Карпатнафтохім".

Наприкінці 2024-ого року УП опублікувала розслідування, у якому розповіла, як Офіс президента ймовірно організував зняття арешту (через зв'язки з росіянами) з "Карпатнафтохіму" в обмін на ймовірно безкоштовну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу.

Тоді в АРМА заявили, що не змогли знайти нового управителя. Через це за 14 місяців держава так і не змогла передати "Карпатнафтохім" під управління, а в 2023 році суд взагалі скасував арешт підприємства.

Через пів року співвласником компанії став Андрій Веселий, брат Василя Веселого, який може бути підставною особою екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, привласнення "Карпатнафтохіму" Василь Веселий та Олександр Цукерман обговорювали на "плівках Міндіча"

Сам Василь Веселий був призначений радником керівника "Сенс банку", не маючи досвіду роботи в банківській сфері. Банк націоналізували у 2023 році від російських власників.

УП припускала, що він міг отримати "подяку" у вигляді нагляду за "Сенс банком" за те, що надав свого брата – Андрія Веселого – як підставну особу для безкоштовного перепису частки одного з найбільших хімічних підприємств країни в інтересах Офісу президента.

Також Василь Веселий обговорював із Цукерманом склад наглядової ради "Сенс банку" на "Плівках Міндіча" за місяць до її призначення.

Веселого затримала СБУ 10 червня.

Про життя цих осіб, а також нардепа Григорія Суркіса, бізнесменів Ріната Ахметова, Вадима Єрмолаєва, експрацівника СБУ Володимира Вільчинського та інших українських діячів, дивіться у розслідуванні УП: "Батальйон Монако 4": Як УП знайшла фігурантів операції "Мідас" на Лазуровому березі

Нагадаємо:

Після публікації "Плівок Міндіча" внутрішній аудит наглядової ради "Сенс Банку" нібито не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку.