У Криму заявили, що не можуть назвати терміни відновлення електропостачання

Кримська окупаційна влада заявила, що не може назвати "чіткі терміни відновлення повноцінного електропостачання" на Південному березі Криму, оприлюднити графіки подачі електроенергії неможливо.

Про це повідомляє "Кримыминформ".

Голова адміністрації Ялти Яніна Павленко запевнила, що аварійні бригади роблять усе можливе для відновлення електропостачання.

Мешканців регіону закликали економити електроенергію. "Підсвічування будівель, зовнішня реклама, кондиціонери — усе має бути вимкнено. Вуличне освітлення вже скоротили вдвічі. Усі будівництва зупинені", – заявила вона.

Також, за її словами, у регіоні вже працюють над відкриттям центрів допомоги на випадок тривалого відключення електроенергії.

Нагадаємо:

За перші дні липня Сили безпілотних систем ЗСУ пошкодили 38 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму і південних окупованих територіях, надалі у Криму оголосять каскадний обвал енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму були здійснені атаки на нафтогазовий термінал компанії "ТЕС" у Керчі, електропідстанції під Сімферополем та інші об'єкти.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що після нічних атак горять кілька електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.